Herida una persona tras volcar un vehículo en Viana do Bolo (Ourense)

OURENSE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser liberada tras quedar atrapada dentro de su vehículo, que volcó, en la localidad ourensana de Viana do Bolo.

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió sobre las 19,20 horas de la tarde de este miércoles en el kilómetro 27 de la OU-533, donde volcó un vehículo con una persona en su interior.

Al momento, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de A Veiga, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Viana do Bolo.

Después de intervenir, los miembros del GES explicaron que había sido preciso emplear el material de excarcelación para liberar al herido, que fue posteriormente trasladado por personal sanitario a un hospital.