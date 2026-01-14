Heridas dos personas tras un accidente entre dos vehículos en Foz (Lugo)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada tras un accidente entre dos vehículos en la N-642, a su paso por la parroquia de Fozouro, en Foz.

Según la información del 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 12.35 horas de este miércoles y fue un particular implicado en el accidente el que dio la voz de alarma.

De esta forma, indicó que había un vehículo volcado y la posibilidad de que hubiese una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados en el accidente.

La central de emergencias avisó a los Bomberos de Barreiros, al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los agentes de la Policía Local, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el punto, los equipos de emergencias confirmaron que tuvieron que hacer uso del material de excarcelación para liberar al conductor del turismo que volcó. Los dos conductores fueron trasladados en ambulancia el centro hospitalario de referencia.