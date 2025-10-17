Heridas tres personas tras una salida de vía en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Tres personas fueron trasladadas al Hospital do Salnés tras resultar heridas en una salida de vía en la PO-548, a su paso por el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo a las 22.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el vehículo cayera una cuneta.
La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Servizo Municipal de Emergencias de Vilagarcía de Arousa, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil.