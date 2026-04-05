Herido un ciclista en un accidente con un coche en A Guarda (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un coche y una bicicleta en la PO-552, a su paso por A Guarda (Pontevedra), ha dejado herido a un ciclista, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital.

El 112 Galicia fue alertado del accidente por parte de personal del 061, que llamó en torno a las 12.50 horas, y por un particular, que avisó minutos después. El alertador notificó que el ciclista estaba herido a causa de estos hechos ocurridos en la parroquia de Salcidos.

Según fuentes del GES de A Guarda en base a testigos presenciales, el ciclista salió de una gasolinera y, a continuación, chocó contra la parte trasera de un vehículo que circulaba por la vía, en principio, a una velocidad adecuada. El incidente sucedió a la altura del kilómetro 44 de esta carretera provincial.

La central de emergencias puso en aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos do Baixo Miño y al GES de A Guarda. Por su parte, el 061 derivó una ambulancia y un helicóptero, aunque este finalmente no fue necesario. El herido estaba consciente durante su traslado al hospital.