Herido el conductor de un camión que volcó en el puerto comercial de contenedores de Vigo

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

VIGO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido este martes tras volcar el camión en el que circulaba por el interior del puerto comercial de contenedores de Vigo.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo a las 08.30 horas. El vehículo volcó por el lado del conductor, por lo que no lograba salir del habitáculo y fue necesaria la intervención de los bomberos de la ciudad.

Posteriormente, el herido fue inmovilizado y trasladado en camilla hasta una ambulancia para ser evacuado al centro hospitalario de referencia.

Fue el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien dio aviso a la central de emergencias, que movilizó hasta el lugar a los bomberos e informó a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.