Herido grave un conductor tras colisionar contra un caballo en la A-6 a su paso por As Nogais (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave en la noche del martes tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra un caballo en la autovía A-6, a su paso por el municipio de As Nogais (Lugo). El accidente se produjo sobre las 23.10 horas en el kilómetro 444 de la citada vía, a la altura de la parroquia de Doncos.

En el turismo viajaban también una mujer y un bebé, quienes resultaron ilesos y no requirieron traslado sanitario. Según ha informado el 112 Galicia, la Central tuvo conocimiento del siniestro inicialmente a través del sistema automático eCall del vehículo y, al no poder establecer comunicación con los ocupantes a través del dispositivo, la alerta fue confirmada poco después por llamadas de varios particulares.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sarria, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el punto, los equipos de emergencia confirmaron que el hombre se encontraba en estado grave.