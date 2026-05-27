Herido grave un conductor tras colisionar contra un caballo en la A-6 a su paso por As Nogais (Lugo)

Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 9:20
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha resultado herido grave en la noche del martes tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra un caballo en la autovía A-6, a su paso por el municipio de As Nogais (Lugo). El accidente se produjo sobre las 23.10 horas en el kilómetro 444 de la citada vía, a la altura de la parroquia de Doncos.

   En el turismo viajaban también una mujer y un bebé, quienes resultaron ilesos y no requirieron traslado sanitario. Según ha informado el 112 Galicia, la Central tuvo conocimiento del siniestro inicialmente a través del sistema automático eCall del vehículo y, al no poder establecer comunicación con los ocupantes a través del dispositivo, la alerta fue confirmada poco después por llamadas de varios particulares.

   Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sarria, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el punto, los equipos de emergencia confirmaron que el hombre se encontraba en estado grave.

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