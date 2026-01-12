Herido un hombre tras ser atropellado por un tren en Monforte (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo tras ser atropellado por un tren en el municipio lucense de Monforte. El suceso tuvo lugar en un paso a nivel situado a la altura de la calle Eduardo Pondal y el hombre tuvo que ser evacuado al Hospital de Monforte. h

Según ha informado el 112, eran las 22.45 horas cuando un particular alertó al servicio de que un hombre acababa de ser alcanzado por un tren y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos y a la Policía Local de Monforte, además de a la Policía Nacional y al personal de emergencias de ADIF.

La circulación ferroviaria permaneció cortada durante el operativo.