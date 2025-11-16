Herido leve el maquinista del tren de mercancías descarrilado en As Neves, que pudo salir por su propio pie

Tren de mercancías descarrilado en As Neves (Pontevedra), a 15 de noviembre de 2025. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El descarralamiento de un tren de mercancías en As Neves (Pontevedra) este sábado ha provocado lesiones leves a su maquinista, que necesitó ser atendido por los servicios médicos tras poder salir del vehículo por su propio pie.

El tren, propiedad de Captrain España, descarriló a última hora de la tarde en las inmediaciones del apeadero de la estación del municipio pontevedrés. Se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, que transportaban bovinas de acero y cuyo único ocupante era su maquinista.

Aunque en un primer momento se pensó que estaba atrapado por los hierros, finalmente no fue así, según confirma el Centro de Atención ás Emerxencias (CIAE). El maquinista pudo salir a través de una ventana del tren, ayudado por los Bomberos de Ponteareas, que se movilizaron hasta el lugar del accidente junto a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Guardia Civil.

El conductor presentaba magulladuras, por lo que necesitó ser atendido por los servicios médicos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el motivo que originó el descarrilamiento.