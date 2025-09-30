Herido un motorista en un accidente que provoca retenciones de varios kilómetros en la AP-9 en Vigo

VIGO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre una moto y un coche en la mañana de este martes a la altura de Teis, en Vigo, ha dejado a un motorista herido y retenciones de varios kilómetros en la autopista AP-9.

Según explica el 112 Galicia a Europa Press, a las 8,00 horas recibió llamada de un particular para avisar de un motorista que tenía una pierna atrapada cerca del túnel de A Madroa (kilómetro 152, sentido Tui), si bien posteriormente Tráfico aclaró que el conductor se había enganchado con el pantalón en la cadena de la moto "y fue ahí cuando se fue contra el coche".

Pasadas las 9,30 horas, la circulación estaba abierta al tráfico pero con retenciones en el entorno del puente de Rande, con alrededor de 5 kilómetros de atasco.

El motorista recibió asistencia en el punto. Fueron movilizados, entre otros, 061, Guardia Civil y servicios de mantenimiento.