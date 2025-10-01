Herido un trabajador en A Coruña tras caer desde una altura de más de tres metros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha resultado herido este miércoles tras caer desde una altura de más de tres metros mientras trabajaba en una obra en la calle Matadero, en A Coruña.

Según ha detallado el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 12.00 horas. En ese momento, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se ponía en contacto con la central de emergencias para alertar de lo sucedido e informar de que movilizaba sus recursos para atender al herido.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Ya en el punto, los servicios de emergencias desplazados al lugar señalaban que el trabajador se encontraba consciente tras la caída, pero las lesiones presentaban gravedad.