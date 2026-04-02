Heridos dos conductores por sendos accidentes en Mondariz (Pontevedra) y Coristanco (A Coruña)

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PONTEVEDRA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en Mondariz (Pontevedra) al volcar el vehículo que conducía. Los Bomberos de Ponteareas se encargaron de liberar al conductor, que quedó atrapado en el interior del turismo y que, después, fue trasladado al hospital. Otro conductor también fue evacuado en ambulancia al sufrir una salida de vía en Coristanco (A Coruña).

Al filo de las 14.30 horas, un particular informó al 112 Galicia de un coche volcado en el kilómetro 3 de la PO-261, a su paso por la parroquia de Lougares, en Mondariz. En su llamada, indicó que el vehículo ocupaba parte del carril y que el conductor estaba atrapado en su interior, ya que no daba abierta la puerta.

La central de emergencias informó al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Porriño y de Ponteareas y a la Guardia Civil de Tráfico. El suceso también fue comunicado a Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén-Tea y al personal de mantenimiento de la vía.

Una vez en el punto, los miembros del GES-Bomberos de Ponteareas explicaron que el hombre iba a ser trasladado en ambulancia por el personal sanitario. Apuntaron que fue necesario retirar las puertas laterales y el asiento trasero para quitar al herido por el maletero del vehículo.

SALIDA DE VÍA EN CORISTANCO

Por otra parte, el conductor de un vehículo sufrió una salida de vía en Coristanco y necesitó ayuda de los Bomberos de Bergantiños para salir del coche. También fue trasladado al hospital; no así la otra persona que viajaba con él.

Este suceso ocurrió en el kilómetro 38 de la AC-552. Fue un particular quien avisó al 112 Galicia a las 18.15 horas de este jueves. Indicó que se trataba de una salida de vía de un coche con dos ocupantes: a uno de ellos ya lo habían sacado del interior del vehículo, pero al conductor no lo daban sacado.

Una vez en el lugar, los Bomberos de Bergantiños apuntaron que no fue necesario excarcelarlo, aunque sí ayudaron al personal sanitario del 061 a sacar al conductor del interior del turismo. Este fue finalmente trasladado al hospital de referencia.