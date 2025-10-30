Heridos dos trabajadores por la ruptura de un depósito de grasa en el Puerto de Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores del Puerto de Vigo han resultado heridos este jueves al registrarse la ruptura de un depósito de grasa.

Según ha informado el 112, dos trabajadores han resultado heridos. Uno ha sido tratado en el lugar del suceso sin que haya sido necesario su traslado al hospital, mientras que el otro herido sí que ha tenido que ser llevado al centro médico.

Al lugar se han desplazado el 061, la Policía Local y Nacional, el servicio de Guardacostas de Galicia y trabajadores del propio puerto.

En estos momentos, los medios desplegados en la zona trabajan para contener el derrame del depósito al mar.