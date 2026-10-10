Heridos leves tres menores tras sufrir una salida de vía en un turismo, conducido por uno de ellos, en Carballo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres menores de edad han resultado heridos leves este viernes tras sufrir una salida de vía cuando viajaban en un turismo, conducido por uno de ellos, en Carballo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de A Coruña, el suceso tuvo lugar a las 17.08 horas de la tarde del viernes, a la altura del lugar de Guilfonxe, en la parroquia de Bértoa.

En el turismo viajaban tres menores, uno de ellos con Permiso AM --que autoriza solamente a conducir ciclomotores de dos o tres ruedas--, que fue el encargado de conducir el turismo.

Hasta el punto se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, dos ambulancias de Urgencias Sanitarias 061, Protección civil, Policía local y de los bomberos, ya que a raíz de la salida de vía el vehículo derribó un poste de luz.

Finalmente, los menores fueron atendidos por los servicios sanitarios.