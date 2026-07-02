Hermandades gallegas en Venezuela trasladan a la Xunta que les consta la muerte de "varios" gallegos en los terremotos

VENEZUELA, LA GUAIRA - JUNE 29, 2026: A building suffers damage from the June 24 earthquakes in the Caribbean Sea coast city of Catia La Mar, the latest figures bringing the death toll to 1,400. Best quality available,Image: 1113288093, License: Rights-ma - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las hermandades gallegas en Venezuela han trasladado a la Xunta de Galicia que se produjo el fallecimiento de "varias" personas de origen gallego a raíz del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del pasado miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares).

Así lo han señalado fuentes de la Secretaría Xeral de Emigración consultadas por Europa Press, que han detallado que los centros gallegos y otras entidades le han confirmado que habría varios fallecidos.

Entre ellos, según fuentes de un centro gallego en Venezuela consultadas por Europa Press, se encuentra una familia de tres personas, descendientes de gallegos, que residían en Caracas, pero estaban pasando unos días en La Guaira, zona cero de los seísmos.

En el último balance ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, son 27 los españoles fallecidos por los terremotos, hay 137 compatriotas desaparecidos y 11 están bajo los escombros.