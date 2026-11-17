Herranienta RDG Datos - RDG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

RDG Datos, la herramienta de eficiencia energética de Recursos de Galicia (RDG), facilitará de forma gratuita también a las pymes gallegas claves para que puedan ahorrar en su gasto energético y reducir emisiones, de forma que no estará solo disponible para polígonos industriales y puertos, como hasta ahora.

"RDG Datos permitirá que cualquier empresa pueda conocer, de una forma sencilla, rápida e intuitiva cuáles son sus costes en energía y sobre todo, cuáles son las mejoras que puede implementar de una forma ágil para conseguir ahorrar y ser más competitivos", destaca el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas. La herramienta analiza los consumos de empresas para identificar oportunidades de ahorro, eficiencia y descarbonización.

Con los costes energéticos disparados en la actual coyuntura geopolítica, RDG ha decidido "relanzar" la auditoría energético-ambiental que había iniciado en 2025 en puertos y polígonos para ofrecer una herramienta de apoyo digital a la gestión energética para la pyme gallega, en la cual se analizan los datos de forma gratuita y se le devuelve información para evaluar decisiones de inversión.

Las empresas, desde las más pequeñas a las mayor escala, encontrarán a través de la web datos.rdg.gal un cuadro de mando ejecutivo que ofrece una visión agregada de los consumos de la organización, junto con herramientas para analizar la electricidad y la energía térmica, evaluar las potencias contratadas y simular instalaciones de autoconsumo.

También se pueden estudiar las flotas de vehículos y simular alternativas para su descarbonización, así como consultar las emisiones de carbono asociadas a los consumos energéticos.

EXPERIENCIA PILOTO

En las últimas semanas la plataforma fue testada por varias empresas, en una experiencia piloto lanzada a 50 compañías para conocer en un entorno real sus capacidades. Además, RDG apuesta por mantener un canal abierto con las compañías usuarias para que puedan trasladar sus propuesta de mejora, con el objetivo de identificar nuevas necesidades y evaluar la incorporación de funcionalidades en futuras versiones de la herramienta.

La Xunta de Galicia es el principal accionista de RDG, mientras que la parte privada está integrada actualmente por 32 empresas de toda clase, que sostienen más de 21.000 empleos directos y aportan anualmente un 14% del producto interior bruto de la Comunidad gallega.

El accionariado está compuesto por Abanca; Martabela, una sociedad vehículo de Megasa y Finsa; Invernatur, otra SPV de Copasa, Valtalia y Gesuga; Cabicastro, del Grupo Nogar, Grupo Pérez Rumbao, Conservas Rianxeira, Lucasiñas y Grupo Revi; Gadisa; Exlabesa; ARP Global; Ain Active; Wind1000; Ence Terra; Iniciativa Patrimonio Natural de Galicia (Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Energía Empresas Eurozona, Sertogal e Twinleads, todos socios de Cluergal); Grupo Servicio Móvil; Cerámica Campo; Aceites Abril; y Megaro Foods.