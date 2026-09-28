Las hipotecas sobre viviendas repuntan en Galicia un 7,1% en julio, pese al descenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Galicia alcanzó los 1.582 préstamos en julio, lo que supone un 7,1% más que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

De esta manera, la Comunidad vuelve a datos positivos, después de que en junio las hipotecas bajasen un 7,26%, con 1.418 unidades.

La cifra registrada en Galicia contrasta con los datos nacionales, que cayeron en julio casi un 3,5%, con 43.372 hipotecas.

El importe total de las hipotecas sobre viviendas en Galicia subió hasta superar los 219,6 millones de euros, un 19,7% más, mientras que en el total de España este aumento fue del 7%, con más de 7.841 millones.