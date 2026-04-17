HM CIOCC realizó en Santiago cerca de 2.000 consultas oncológicas en 2025

HM CIOCC Santiago. - HM CIOCC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede compostelana del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, ubicada en el Hospital HM La Esperanza, en Santiago, ha realizado en 2025 un total de 1.908 consultas oncológicas y ha sumado 149 nuevos pacientes.

Tal y como ha trasladado el centro, en el transcurso del pasado ejercicio en la capital gallega se administraron un total de 758 tratamientos oncológicos, de los que 701 fueron ciclos de quimioterapia y 57 tratamientos de quimioterapia orales, "consolidando un modelo asistencial de alta complejidad basado en la medicina personalizada, el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones clínicas sustentadas en evidencia científica".

Por otra parte, ha destacado que algunas de las claves del abordaje de la patología oncológica en HM CIOCC son "la rapidez en el acceso al especialista, la implementación de estrategias diagnósticas ágiles y menos invasivas y la dotación tecnológica de última generación para la detección, abordaje y tratamiento de distintos procesos tumorales".

La responsable de HM CIOCC en Galicia, la doctora Mª Teresa Curiel, ha explicado que en 2025 "ha empezado a dar sus primeros pasos una nueva unidad de ensayos clínicos" en la que tienen "uno activo en la actualidad. "Aunque no contamos con ensayos clínicos de Fase I en Galicia, nuestros pacientes pueden acceder a los mismos en la Unidad de Ensayos Clínicos de Fase I START (South Texas Accelerated Research Therapeutics), con la que contamos en la sede de HM CIOCC Madrid, como referente internacional en estudios oncológicos en fases tempranas y socio estratégico de HM Hospitales en el desarrollo de terapias emergentes", ha expuesto.

En esta línea, la doctora ha destacado también que HM CIOCC Galicia ha reforzado su plantilla en 2025, contando en la actualidad con cinco facultativos especialistas en las áreas que concentran un mayor número de casos, como son el cáncer de mama, aparato digestivo, genitourinario y cáncer de pulmón, así como en oncohematología. De hecho, ha detallado, "el 80% de los pacientes atendidos fueron diagnosticados de patologías en alguna de estas áreas".

En concreto, el 30% fueron mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama, el 15% fueron diagnosticados de cáncer de aparato digestivo, el 13% presentaban tumores del aparato genitourinario, el 9% de cáncer de pulmón y el 15% refería patología oncohematológica.

Por otra parte, de todos los pacientes que iniciaron tratamientos antineoplásicos activos, el 70% recibió quimioterapia o inmunoterapia, mientras que en el 30% de los casos fueron tratamientos orales dirigidos a alteraciones moleculares concretas, "lo que pone de relieve la apuesta por la medicina de precisión".

Del mismo modo, la doctora Curiel ha resaltado que durante este año han dado respuesta a 15 pacientes en la Unidad de Prevención y Diagnóstico Hipertemprano, "al disponer de tests de biopsia líquida aprobados por las agencias reguladoras para intentar hacer un diagnóstico precoz sobre el que se puede realizar un tratamiento curativo".