HM Hospitales registró en Galicia más de 373.000 consultas, 236.000 estudios radiológicos y 105.000 urgencias en 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro hospitales y tres policlínicos con los que HM Hospitales cuenta en Galicia realizaron cerca de 373.000 consultas externas, 105.000 urgencias y más de 20.000 cirugías en 2025. Completan las magnitudes asistenciales las 16.609 altas hospitalarias, 1,5 millones de estudios de laboratorio y unos 236.000 estudios radiológicos.

Más al detalle, HM Hospitales ha concretado que, durante 2025 en A Coruña se realizaron 182.647 consultas externas, 135.489 estudios radiológicos, 69.581 urgencias, 12.784 cirugías y 797.578 estudios de laboratorio. La Maternidad HM Belén ha albergado un total de 715 nacimientos y, respecto al total de altas hospitalarias, estas ascienden a un total de 10.747, con una estancia media de 2,01 días.

Por su parte, en Santiago se han realizado en ambos hospitales 190.211 consultas externas, 100.332 estudios radiológicos, 35.394 urgencias, 7.562 cirugías y 678.726 estudios de laboratorio. En cuanto al total de altas hospitalarias, han ascendido en los centros compostelanos a 5.862, con una estancia media de 2,10 días.

En el conjunto de España, HM Hospitales ha destacado que cerró el ejercicio 2025 superando los 4,6 millones de consultas externas, en un contexto de crecimiento sostenido de su actividad asistencial que sostiene que refuerza un modelo sanitario que no solo aumenta en volumen de actividad, sino que evoluciona hacia una atención cada vez más especializada, coordinada y orientada a resultados.

Este incremento, conforme ha destacado, se acompaña de una mayor capacidad para abordar patología compleja, reflejo de una organización que ha consolidado su red hospitalaria como un sistema integrado de alta resolución.

Este avance, según HM Hospitales, responde a una forma de entender la medicina basada en la medición, la transparencia y la mejora continua, donde cada decisión clínica se orienta a optimizar los resultados en salud y a ofrecer al paciente una atención más eficaz, segura y adaptada a sus necesidades.

CRECIMIENTO ASISTENCIAL SOSTENIDO

Durante 2025, HM Hospitales ha alcanzado un nivel de actividad asistencial que, a juicio de la compañía, refleja la madurez de un modelo sanitario diseñado para operar a gran escala sin perder foco en la calidad, a través de un modelo que combina capacidad, especialización y eficiencia clínica.

Con más de 4,6 millones de consultas externas y cerca de 800.000 urgencias atendidas, el Grupo ha destacado su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja.

Esta actividad se completa con más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que más de 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos, cifras que no solo evidencian crecimiento, sino la consolidación de un sistema asistencial basado en la especialización, la eficiencia clínica y la medición continua como palancas para mejorar los resultados en salud.

Datos que, según señala, reflejan una red asistencial sólida, coordinada y preparada para dar respuesta a una demanda creciente con estándares de calidad cada vez más exigentes.

La actividad diagnóstica, con más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas, refleja, ha indicado, la solidez de un sistema asistencial que entiende el diagnóstico como un elemento central en la toma de decisiones clínicas, lo que refuerza la capacidad del Grupo para ofrecer una medicina de alta resolución basada en el diagnóstico precoz y la precisión clínica.

Además, ha subrayado que cierra 2025 consolidando su modelo asistencial que crece en actividad. Así, HM Hospitales ha apuntado que el dato más representativo de esta evolución es un índice de mortalidad ajustada por complejidad del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad.

"En HM Hospitales trabajamos para ofrecer la máxima seguridad a nuestros pacientes", ha asegurado la compañía, que subraya que, producto de ello y de la propia forma de hacer Medicina que tienen, el algoritmo de ajuste de riesgos del Ministerio de Sanidad kes sitúa con una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo (RMA 0,72, siendo 1 el valor de referencia nacional).

"Esto es un éxito colectivo que nos motiva a seguir mejorando cada día", ha manifestado el Dr. Cristobal Belda, director general médico de HM Hospitales.

MEJORES RESULTADOS EN PATOLOGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD

HM Hospitales ha asegurado que la evolución de su modelo asistencial se refleja especialmente en el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, donde los resultados obtenidos evidencian una mejora significativa en los indicadores de salud.

En este sentido, ha señalado que, en el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratio de mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29% (0,71), lo que pone de manifiesto la capacidad del Grupo para abordar con eficacia procesos clínicos de elevada gravedad.

Esta evolución también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68), reflejo de la mejora continua en los protocolos clínicos, la coordinación asistencial y la capacidad de respuesta de los equipos.

En el ámbito obstétrico, HM Hospitales ha apuntado que mantiene un enfoque basado en la calidad y la adecuación clínica, con un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales. Este dato evidencia una práctica asistencial orientada a la seguridad materno-fetal y a la reducción de intervenciones innecesarias, consolidando un modelo basado en la evidencia y en el valor para el paciente.