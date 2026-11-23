SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre armado con una escopeta ha perpetrado este lunes un atraco en un supermercado del municipio coruñés de Pontedeume.

Según han informado fuentes conocedoras de lo ocurrido, el suceso tuvo lugar en torno a las 14.10 horas, cuando el individuo accedió al supermercado DIA con una escopeta de caza.

Si bien no ha habido que lamentar heridos, el ladrón sustrajo unos 200 euros y se dio a la fuga.

Posteriormente, fue localizado y detenido en A Coruña, en el barrio de A Sardiñeira, por parte de un equipo de la policía judicial.

Las pesquisas apuntan a que habría actuado solo, pero las investigaciones continúan abiertas.