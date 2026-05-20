Un hombre rompe su pulsera de control telemático e intenta agredir a su expareja con un cuchillo en As Neves

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva.
Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 13:40
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil busca a un hombre que rompió su pulsera de control telemático e intentó agredir a su expareja con un cuchillo en el municipio pontevedrés de As Neves.

   Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas de este miércoles cuando el hombre, que tiene una orden de alejamiento de su expareja, se personó en la vivienda de la mujer.

   El hombre intentó agredirla con un cuchillo y fue entonces cuando la hija de ambos se metió en medio para impedir el ataque y resultó herida leve.

   Ahora, la Guardia Civil investiga los hechos y trata de localizar al varón que huyó del lugar.

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