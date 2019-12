Un homenaje cierra el año Antonio Fraguas, un "inocente por no colaborar con la dictadura" y dedicar su vida a Galicia

Publicado 28/12/2019 17:52:32 CET

Acto de cierre del año Antonio Fraguas en el Museo do Pobo Galego

El presidente de la RAG destaca que representa la "preocupación" por las raíces populares en un acto en el Museo do Pobo Galego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo do Pobo Galego ha acogido este sábado el acto de cierre de un año en recuerdo a Antonio Fraguas, protagonista de las Letras Galegas en este 2019 y que fue un "inocente por no colaborar con la dictadura y no dejar de trabajar durante toda su vida por Galicia".

Así lo ha recalcado el presidente del Patronato de la institución, Justo Beramendi, quien hizo la primera intervención del homenaje realizado el mismo día del nacimiento del escritor 114 años después.

Por su parte, el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, ha subrayado que se trata de una figura que "representa esa preocupación por las raíces populares" de la cultura y la lengua gallega.

Asimismo, ha añadido que "si algo representa a Antonio Fraguas es la conciliación", y ha hablado del autor como alguien que se esforzaba por "saber que se puede avanzar juntos, incluso con cierta diversidad, en la creación de un país".

COLEGIOS E INTERNACIONALIZACIÓN

Por último, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha indicado que en este 2019 Antonio Fraguas "inundó" los centros educativos y "todos los puntos" de la geografía gallega. Además, ha señalado que han internacionalizado su figura, pues estuvo presente en universidades de países como Brasil, Argentina y Rusia.

Este acto ha finalizado con una actuación del dúo Oradaladou y tuvo lugar en la "gran casa de Antonio Fraguas", según ha explicado Valentín García, pues el autor fue presidente y director del Museo do Pobo Galego. Allí, han cerrado el año dedicado al escritor por haber sido elegido por la RAG como protagonista de las Letras Galegas del 2019.