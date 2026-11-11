El comercio gallego, cerrado, con piquetes activos en centros como el de Vialia en Vigo

Piquetes en el centro comercial Vialia de Vigo organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindica - Adrian Irago / Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general mantiene cerrada gran parte del comercio gallego, que afronta esta jornada con la presencia de piquetes informativos, activos en centros como el de Vialia en Vigo.

El seguimiento, aunque desigual, se deja notar en otros centros comerciales gallegos como el de Marineda City en A Coruña y As Cancelas en Santiago, este último con algunas tiendas abiertas trabajando con relativa normalidad en lo que va de día.

Los piquetes informativos han trasladado su labor a otras zonas comerciales como la plaza de Lugo en A Coruña, la de Galicia en Santiago y otras calles en el centro de Pontevedra. En Ourense, en cambio, la jornada se caracteriza por la celebración del festivo local, San Martiño.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la federación gallega de comercio, José María Seijas, asegura que "el comercio si cierra es porque le fuerzan a cerrar", en rechazo de los piquetes informativos.

Según sus números, en Lugo capital el seguimiento es "muy bajo", con un 99% de los establecimientos abiertos. En As Termas, reconoce, "quizás el seguimiento es mayor, por los piquetes". En el resto de ciudades, aventura, "depende de la insistencia de los sindicatos".