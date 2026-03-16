La huelga médica por el Estatuto Marco, con un apoyo del 22%, se suma esta semana en Galicia a la indefinida en primaria

Concentración convocada por O'Mega con motivo de la huelga médica contra el Estatuto Marco. Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sanidad gallega afronta esta semana otra huelga, la convocada por O'Mega contra el Gobierno por el Estatuto Marco y que se suma a la indefinida, en marcha desde hace dos semanas, a la que están llamados médicos de atención primaria.

Como ya es habitual, las cifras de seguimiento difieren notablemente entre las difundidas por el sindicato convocante y la Consellería de Sanidade.

Según los datos facilitados por el departamento autonómico, el seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este lunes ha alcanzado el 21,58% en atención hospitalaria y el 4,42% en primaria. En el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 16,80%.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 22,23%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 14,64%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 22,45% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 17,19% en el de Santiago de Compostela; el 15,88% en el de Ferrol; el 16,70% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 25,08% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,79% en el de Pontevedra; y el 29,10% en el de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga alcanzó el 22,23%.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 12,07% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 15,97% en el Hospital Público de A Mariña; el 13,70% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el Hospital Público de Verín; y el 18,99% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales, el respaldo medio de la huelga fue del 14,64%.

CONCENTRACIÓN HOSPITALARIA EN VIGO

Atendiendo a los datos facilitados por O'Mega, el respaldo en hospitales ha sido del 82%. En Vigo, decenas de médicos se han concentrado a las puertas del hospital Álvaro Cunqueiro en esta jornada de huelga para reclamar un estatuto propio, y coreando consignas como "No es vocación, es explotación", "Hora trabajada, hora computada" o "Paciente, escucha, ésta es tu lucha".

El presidente del sindicato O'Mega, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha insistido en la situación precaria en la que trabajan los facultativos, haciendo muchas más horas al año que el resto del personal sanitario, y ha urgido al Ministerio un estatuto para regular las condiciones de estos profesionales.

Además, también ha reclamado a la Xunta que "habilite los medios" para que los médicos puedan trabajar de una "manera digna", porque la "sobrecarga" actual es tan grande que no son capaces de dar la adecuada atención a los usuarios, las listas de espera aumentan incluso en Atención Primaria, y los PAC y Urgencias hospitalarias están "desbordados". "Es una situación grave, tanto para los profesionales, porque atenta contra su salud; como contra los usuarios, que no reciben la atención que merecen", ha proclamado.

Por su parte, Catalina Fernández, portavoz de Médicos Unidos polos seus Dereitos (MUD), ha recalcado que las peticiones del colectivo son "razonables", teniendo en cuenta que trabajan, "obligados", "por encima de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores". "¿Qué tipo de sistema es tan débil que cae si respeta los derechos de los trabajadores?", ha cuestionado, y ha lamentado que se esté desarrollando un "conflicto político" entre Gobierno central y Comunidades Autónomas, que tiene a los médicos "en el medio".

Además, ha negado que estas protestas tengan a los pacientes como "rehenes", sino que son reclamaciones para "defender el sistema sanitario público", por la dignidad de su trabajo y para atender a sus pacientes, a los que ha pedido que les entienden, les ayuden y "salgan a la calle" con los médicos para proteger ese sistema. "La sanidad pública de calidad es un tesoro que no podemos perder, tenemos que defenderla entre todos (...) no reclamamos privilegios (...) pero somos el colectivo peor tratado del sistema sanitario", ha sentenciado.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, el seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, fue del 4,27% en el área sanitaria de A Coruña e Cee; 4,83% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 5,47% en la de Ferrol; 2,26% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,80% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 4,85% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 6,87% en la de Vigo.

En lo que va de paro -- activo desde el lunes 2 de marzo -- se han suspendido más de 35.000 consultas en Galicia.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 1,23