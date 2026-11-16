La huelga de médicos convocada por el Sindicato Médicos Unidos no alcanza el 4% de seguimiento en Galicia

La UC3M desarrolla nuevas herramientas de IA para un lenguaje más comprensible de los informes médicos - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos convocada a nivel estatal por el sindicato Médicos Unidos (SMU) ha recabado un respaldo limitado en Galicia, donde se ha quedado en el turno de mañana en un 3,90%.

El paro, dirigido al personal médico del sistema público de salud, se desarrolla desde las 8.00 horas del próximo lunes 16 de noviembre hasta las 8.00 horas del sábado 28.

Según recogía la orden publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los mínimos contemplan la cobertura del 100% de la actividad urgente, tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria, además de garantizar la continuidad de determinados procesos asistenciales que no pueden aplazarse sin perjudicar la salud de los pacientes.

La convocatoria de SMU tiene carácter indefinido y se desarrollará por fases sucesivas. La primera comenzará el 16 de noviembre y finalizará el día 28.