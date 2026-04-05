Los huertos urbanos, una propuesta en auge en Galicia: "La recompensa son productos ecológicos"

Huerto urbano en A Coruña - GUSTAVO DE LA PAZ

A CORUÑA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los huertos urbanos se están convirtiendo en los últimos años en las ciudades gallegas en una propuesta en auge, como confirman a Europa Press ayuntamientos consultados pero también algunos de sus usuarios y usuarias. "La recompensa son productos ecológicos", explica Isabel Suárez, una de las personas que ha optado por esta vía.

"A mí siempre me gustó y mis hijos cuando eran pequeños, gracias a los abuelos, comieron todo de la huerta y súper sano", señala para precisar que quería seguir con esta opción también en la ciudad.

Sobre el sistema, apunta que pueden plantar "desde flores hasta cualquier cultivo, incluso aquellos que parecen tropicales", resume para citar, entre otros, "calabacines, berenjena, pimiento, lechuga, cebollas". "25 metros cuadrados dan para mucha cosa, nadie sabía y ahora son súper expertos", indica sobre su familia y para recomendar esta opción para poder disfrutar de productos ecológicos.

Mario Gómez, que también hace uso de huerto urbano en A Coruña, afirma que en su caso eligió esta opción para cuidar la alimentación que llevaba y también como una forma de ahorro por los precios de los productos ecológicos.

"Nos juntamos un amigo y yo para poder autoabastecernos y no estar dependiendo", asevera este joven que aún lleva poco tiempo pero que se muestra satisfecho.

LISTA DE ESPERA

Y es que solo en la ciudad herculina hacen uso de los mismos unas 500 personas, entre las que se incluyen aquellas que optaron por esta vía a través de asociaciones. En esta urbe, hay seis, cuatro de ellos para uso personal de parcelas y que suman 326 fincas con una media de 25 metros cuadrados cada una. Además, hay dos huertos urbanos de un total de 552 metros cuadrados para uso de asociaciones.

"Hay lista de espera y las cosechas son para consumo privado, no para su venta", explican desde el consistorio para precisar que se sortea todos los años y que no hay una plantación obligada sino que cada usuario o usuaria opta por aquellos productos que más les interesan.

AUTOCONSUMO

En Vigo, subrayan que son "espacios de cultivo ecológico, destinados al aprendizaje, al autoconsumo y la convivencia vecinal" y que en su caso hay dos niveles, el primero de iniciación y el segundo cuando ya se tiene experiencia.

Con varios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y con horarios o bien de mañana o de tarde, hay huertas-escuela en una iniciativa dirigida a promover esta opción entre todos aquellos interesados.

El requisito es estar censado en la ciudad, ser mayor de edad y haber realizado un curso básico, además de tener plaza concedida previa solicitud. También se debe asistir al curso de inicio de la temporada, previsto, este año, para después de Semana Santa. Para el nivel avanzado se exige haber participado en el último año en una huerta-escuela y realizar un curso en el que se profundice en esta materia.

"Existe un alto interés", reconocen desde el consistorio, que aclaran que cuando no hay plaza en el solicitado se ofrece la posibilidad de asistir a otro en otra parte de la ciudad. "El cultivo está destinado, principalmente, al autoconsumo, aunque existen zonas comunitarias donde se reparte la producción".

"Todos los productos son naturales", recalcan para incidir en que se trata de un aprendizaje continuo. "Formación práctica adaptada a los niveles", concretan para recalcar, por otra parte, en que son espacios en los que se fomenta la participación y el trabajo en grupo.