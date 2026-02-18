La iluminación del entorno de la Catedral de Santiago, a cargo de Intervento, que apuesta por la "mínima intervención"

Al fondo, la Catedral de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

La apuesta por la "mínima intervención" del estudio de arquitectura Intervento ha sido la propuesta ganadora del concurso puesto en marcha para iluminar el entorno monumental de la Catedral de Santiago, en el que la Praza de Praterías ejercerá como escenario para la obra piloto antes de la futura implantación progresiva en el resto del conjunto.

El jurado internacional ha acordado por unanimidad seleccionar el anteproyecto 'Hermes' --con una puntuación de 95 sobre 100 puntos, frente a los 65 de las otras finalistas-- al considerar que posee "claridad e integridad" y evita la "homogeneización" del paisaje nocturno con la "jerarquización" de la iluminación, que utiliza "gradientes y contrastes".

Otro aspecto determinante, según recoge el Ayuntamiento de Santiago (impulsor del certamen público), ha sido la estrategia de "mínima intervención" sobre el patrimonio. De este modo, esta es la única de las propuestas que resuelve la iluminación sin situar nuevas instalaciones sobre las cubiertas de piedra, recientemente rehabilitadas en su integridad.

La decisión fue adoptada el pasado 3 de febrero, en la que el jurado evaluó los tres anteproyectos de acuerdo con los criterios establecidos: valor y calidad del diseño lumínico; viabilidad técnica y económica, y protección del medio ambiente, eficiencia energética e innovación tecnológica. En el primer ámbito, 'Hermes' obtuvo 45 de 50 puntos y en los restantes, la máxima puntuación (25 de 25).

De este modo, Intervento, con amplia experiencia en iluminación ornamental, será el encargado de redactar el proyecto ejecutivo y asumir la dirección facultativa de la obra piloto en la Praza das Praterías.

Esta actuación está concebida como banco de pruebas para la futura implantación progresiva en el conjunto del entorno catedralicio, que incluye a las prazas do Obradoiro, Quintana e Inmaculada.

AHORRO ENERGÉTICO DEL 68%

En el plano técnico y económico, el jurado ha valorado que es "técnicamente muy completa". También ha evaluado positivamente la utilización de luminarias de diferntes marcas comerciales, lo que, a su juicio, "favorece la sostenibilidad económica de la propuesta e incluso su mantenimiento a largo plazo".

En el ámbito ambiental, la propuesta se articula alrededor del criterio de "integración y mínima intervención", con un control preciso de los haces de luz, destinado a "evitar deslumbramientos y reducir la contaminación lumínica", lo que contribuye a preservar la oscuridad deseada del firmamento y del paisaje nocturno

El jurado ha ensalzado que el proyecto cuantifica un ahorro energético aproximado del 68% respeto al consumo actual y que actúa, además, en edificios que carecían hasta ahora de iluminación ornamental.