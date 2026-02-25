La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares

La gala de entrega de los galardones se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña

La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares
La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares - AAAG
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 18:39
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, cuya gala de entrega se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

   La junta directiva de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), entidad organizadora de los galardones, ha confiado este año en la ilustradora y diseñadora lucense para crear la imagen de los María Casares, dándole así continuidad a la iniciativa principiada en 2017 de encargar el diseño de los carteles a diferentes artistas con el objtivo de estrechar relaciones entre el sector escénico y el ámbito de la ilustración, del cómic y del diseño gráfico.

   En convocatorias anteriores diseñaron el cartel Andrea López, David Rubín, Xulia Vicente, Leo Sousa, Sonia García, Paula Mayor o Aldara Prado.

   Rebeca Losada (Lugo, 1982) es ilustradora y diseñadora. Su obra se distingue por una narrativa sencilla pero directa y una paleta de colores vibrante y alegre. Centra su actividad en el mundo editorial, en publicidad y en el mudo textil pero sobre todo en el ámbito musical. Así, destacan sus trabajos como cartelista para diversos festivales y eventos musicales o artistas como Xoel López, Love of Lesbian o Rozalén.

FIESTA DE FINALISTAS

   Los espectáculos y profesionales finalistas de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares se darán a conocer el próximo miércoles, 4 de marzo, durante la tradicional Festa de Finalistas que este año volverá a celebrarse en Santiago, en la Cafetería Lasso del Auditorio de Galicia.

   La actriz Chus Álvarez se encargará de conducir el evento. Un total de 45 espectáculos y casi 400 profesionales concurren a estos premios.

Contador

Contenido patrocinado