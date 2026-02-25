La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares - AAAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora Rebeca Losada firma el cartel de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, cuya gala de entrega se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

La junta directiva de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), entidad organizadora de los galardones, ha confiado este año en la ilustradora y diseñadora lucense para crear la imagen de los María Casares, dándole así continuidad a la iniciativa principiada en 2017 de encargar el diseño de los carteles a diferentes artistas con el objtivo de estrechar relaciones entre el sector escénico y el ámbito de la ilustración, del cómic y del diseño gráfico.

En convocatorias anteriores diseñaron el cartel Andrea López, David Rubín, Xulia Vicente, Leo Sousa, Sonia García, Paula Mayor o Aldara Prado.

Rebeca Losada (Lugo, 1982) es ilustradora y diseñadora. Su obra se distingue por una narrativa sencilla pero directa y una paleta de colores vibrante y alegre. Centra su actividad en el mundo editorial, en publicidad y en el mudo textil pero sobre todo en el ámbito musical. Así, destacan sus trabajos como cartelista para diversos festivales y eventos musicales o artistas como Xoel López, Love of Lesbian o Rozalén.

FIESTA DE FINALISTAS

Los espectáculos y profesionales finalistas de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares se darán a conocer el próximo miércoles, 4 de marzo, durante la tradicional Festa de Finalistas que este año volverá a celebrarse en Santiago, en la Cafetería Lasso del Auditorio de Galicia.

La actriz Chus Álvarez se encargará de conducir el evento. Un total de 45 espectáculos y casi 400 profesionales concurren a estos premios.