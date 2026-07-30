Inaugurada la plataforma llamada a "revolucionar" el reparto de la última milla en Santiago

Inauguración de la plataforma logística de Santiago - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma logística de distribución urbana de mercancías de Santiago, una infraestructura llamada a "revolucionar" el reparto de la última milla en Santaigo, ha sido inaugurada este jueves por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa, Goretti Sanmartín y el presidente de Mercasa, José Miñones.

En su intervención, Pedro Blanco ha recordado que el proyecto contó con una inversión total de casi 4,6 millones de euros, de los que el Ejecutivo central aportó 3,9 millones, a través del plan de recuperación.

La nueva plataforma busca concentrar la recepción de las mercancías en el polígono del Tambre para distribuirlas a continuación mediante vehículos eléctricos de pequeño tamaño, reduciendo el tráfico pesado en el casco histórico, el ruido y las emisiones contaminantes.

El objetivo, según ha destacado la regidora, es también contribuir a la conservación del patrimonio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La intención, ha dicho, es que entre en funcionamiento antes de que acabe el año.

DESDE 2017

La iniciativa, que pretende hacer más flexible y eficiente el abastecimiento de los establecimientos comerciales y hosteleros, consta desde 2017 en diferentes documentos estratégicos y recibió un impulso en 2021 con su inclusión en la programación plurianual presentada al Real Patronato.

Está situada en una parcela de casi 40.000 metros cuadrados al norte del polígono del Tambre y al lado de Mercagalicia. La superficie construida es de 2.335,66 metros cuadrados y cuenta con una zona de carga y descarga y cuatro áreas de aparcamiento que ocupan 11.249 metros cuadrados.

La nave se organiza en torno a una zona principal, alta y diáfana para albergar las distintas fases del proceso. Los puertos de acceso tienen capacidad para siete vehículos simultáneos y los de salida para cinco cargas simultáneas.

Al igual que el delegado y que Goretti Sanmartín, el presidente de Mercasa ha resaltado que Santiago se convierte con esta plataforma en la primera ciudad en implantar este modelo de distribución urbana, una experiencia "pionera" que, según auguran, servirá de referencia para otros cascos históricos de España.

'LóxiCo', como se denomina la plataforma, es resultado de la colaboración entre el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Santiago, Mercasa, Mercagalicia y el Consorcio de Santiago, con la ejecución material de las obras por parte de la empresa pública Tragsa.