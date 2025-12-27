Inaugurado en Lugo un busto en recuerdo a Moncho Reboiras, asesinado por la policía franquista hace 50 años

Inauguración del busto en homenaje a Moncho Reboiras, víctima del franquismo, en Lugo, a 27 de diciembre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moncho Reboiras, asesinado por la policía franquista en 1975 y reconocido por el Estado como víctima de la dictadura en 2009, cuenta desde este sábado con un busto en homenaje en Lugo, colocado en la calle Soto Freire y al lado del centro cultural O Vello Cárcere.

El reconocimiento está impulsado por las fundaciones Galiza Sempre, Terra e Tempo y Moncho Reboiras como parte de las actividades orientadas al recuerdo del 50º aniversario del asesinato de este militante nacionalista. El busto ha quedado inaugurado esta mañana con un acto al que han acudido representantes del Ayuntamiento, que también está detrás del homenaje, y el hermano de Moncho, Manuel Reboiras.

"Entendíamos que el aniversario quedaría un poco cojo si no éramos capaces de llevar ese reconocimiento y esa reparación al espacio público de nuestro país", ha expresado Rubén Cela, en representación de las fundaciones impulsoras, al tiempo que ha agradecido al Ayuntamiento su "valentía" y "compromiso".

También Manuel Reboiras ha expresado su agradecimiento por llevar a cabo este homenaje, que extiende a todas las víctimas del franquismo --entre las que su hermano fue "una de las últimas"-- y de las que ha destacado su "valentía, entrega y coherencia" en su lucha por la "soberanía de Galicia".

"Mi hermano Pepe murió hace 50 años. Pero mi camarada --porque yo milité con él-- Moncho Reboiras sigue vivo en la lucha por la soberanía de este país y contra el fascismo", ha expresado.

Por su parte, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha reivindicado esta jornada como un "día de justicia" y ha pronosticado el comienzo de una "nueva fase", que consistirá en que Reboiras "empiece a tener su presencia por todo el territorio del país". De este modo, ha celebrado que Lugo sea la "primera ciudad" en realizar un homenaje público a su figura y ha avanzado que esta iniciativa se ejecutará en los próximos meses en otros municipios.

Además, la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, ha destacado la elección del lugar: "Estamos al lado de una cárcel que acogió a hombres y mujeres presos durante y después del golpe fascista del 1936, algunos fusilados aquí cerca".