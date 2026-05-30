Un incendio calcina un edificio en el barrio de A Ponte, en Ourense

OURENSE 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en la mañana de este sábado ha calcinado un edificio situado en la zona de As Caldas, en el barrio de A Ponte, en Ourense y del que han sido rescatadas varias personas que okupaban su interior.

Según han indicado fuentes del CIAE 112 a Europa Press, fueron varios particulares los que informaron del inicio en este edificio situado en la confluencia de las calles Basilio Álvarez y Vicente Risco.

Además, tal y como han señalado, varias personas que okupaban su interior han sido rescatadas por los bomberos y atendidas por los servicios de Urxencias Sanitarias 061. Con todo, por el momento se desconoce si alguna de ellas ha tenido que ser evacuada.

Los bomberos continúan trabajando en el punto, al que también se ha desplazado la Policía Nacional y Local.