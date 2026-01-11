Un incendio en un coche y una colisión por alcance, registradas en un mismo punto de una carretera de Sanxenxo

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Corredor do Salnés (Pontevedra) ha registrado en el mismo punto, y en un plazo de media hora, un incendio en un coche --que lo calcinó por completo-- y una colisión por alcance entre dos vehículos, que dejó dos heridos leves.

El 112 Galicia recibió a las 20.50 horas del sábado un aviso del primero de los accidentes a través de la llamada de un particular afectado. Entonces, advirtió de que no lograban apagar un fuego originado en un coche situado en el arcén del kilómetro 25 de la VG-4.1, en la parroquia sanxenxina de Noalla.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos do Salnés y GES de Sanxenxo, que informó de vuelta a la central de emergencias de que el vehículo había ardido casi por completo. Con todo, no se registraron heridos.

En menos de media hora después, alrededor de las 21.15 horas, se produjo otro accidente en el mismo punto, según informa el 112. En este caso, se trató de una colisión por alcance entre dos vehículos, que dejó a dos personas heridas de forma leve que tuvieron que ser atendidas por personal sanitario.