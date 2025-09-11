Un incendio registrado en una nave de O Ceao (Lugo) provoca cuantiosos daños materiales, aunque no se registran víctimas

LUGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la noche de este miércoles en una nave del polígono industrial de O Ceao, en Lugo, quedó sofocado a las tres de la madrugada gracias a la rápida intervención de los Bomberos, que evitaron que las llamas se propagasen a las instalaciones colindantes.

El fuego se originó sobre las 21.30 horas en las instalaciones de la empresa Ludecar (Lucense de Carretillas), situada en la rúa dos Transportes. Fueron los viandantes los que dieron la voz de alarma y al lugar acudieron enseguida varias dotaciones de bomberos.

En el interior del inmueble había abundante material inflamable y repuestos, lo que provocó explosiones que pudieron escucharse desde el exterior, mientras las llamas devoraban la nave, llamas que según los testigos, se venían por encima de la infraestructura.

Tres dotaciones de Bomberos se desplazaron hasta el lugar y actuaron de manera simultánea: mientras unos combatían el fuego, otros evacuaron a los trabajadores de Talleres Ramos, situado en la nave contigua, y pusieron a salvo los camiones que todavía se encontraban en su interior.

También acudió al lugar una dotación del distrito forestal de la zona, dependiente de Medio Rural, para colaborar en las tareas de abastecimiento de agua.

Aunque los daños materiales en Ludecar son cuantiosos, las primeras inspecciones apuntan a que la estructura de la nave no resultó gravemente comprometida y no hubo que lamentar heridos. La Policía Local acordonó la zona y mantuvo un retén de vigilancia durante la noche para evitar posibles rebrotes.

El fuego volvió a causar una importante alarma entre los vecinos, ya que se trata del tercer incendio de envergadura en O Ceao en los últimos cuatro años, tras el registrado en marzo de 2024 en Desguaces Sidegal -que dejó dos trabajadores heridos- y el devastador fuego de abril de 2021, que se inició en la nave de pinturas de Castro Parga y que se extendió a siete más.