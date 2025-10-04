Un incendio en Vigo obliga a la evacuación preventiva de 80 vecinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado ha obligado a la evacuación preventiva de 80 vecinos residentes en 40 viviendas de la Avenida del Alcalde Gregorio Espino, en Vigo.

Según informa el 112 Galicia, en torno a las 04.00 horas recibió el aviso a través de la alerta de una central de alarmas, que informaba de la presencia de un incendio en una nave industrial de la localidad.

De este modo, la sala de operaciones del 112 Galicia solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Vigo, así como de la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil. Además, se informó al Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061 como medida de precaución.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, el origen del incendio habría sido una fuga de bombonas de butano, lo que provocó el incendio que afectó al patio interior del inmueble.

Debido a la acumulación de gases, se evacuaron las viviendas para garantizar la seguridad de los residentes. Una vez controlada la situación y concluidas las tareas de ventilación e inspección, los residentes pudieron regresar a sus casas.