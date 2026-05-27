Una incidencia en la catenaria interrumpe la circulación de trenes entre Redondela y Vigo Guixar

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VIGO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la catenaria en Redondela ha interrumpido la cirulación en el tramo de ancho convencional que discurre entre este municipio y Vigo. Esta situación está afectando, desde primera hora de la mañana, a los trenes regionales con origen o destino en la estación de Guixar.

Según fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, algunos de los viajeros afectados por esta situación están siendo reubicados en otros servicios y otros convoyes están siendo desviados a Vigo Urzaiz, ya que esta avería no afecta al Eje Atlántico.

Con todo, el media distancia (MD) que habitualmente sale desde Urzaiz a las 08.00 horas ha sufrido un retraso de alrededor de 55 minutos al juntarse esta incidencia con otra del propio tren, lo que las mismas fuentes del operador ferriovario han calificado como "algo puntual".

La incidencia se ha producido por lo que coloquialmente se conoce como un 'enganchón' entre el pantógrafo y la catenaria. Esto, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha dejado la línea sin tensión y, por tanto, carece de tracción eléctrica para que circulen trenes por ella.

Pasadas las 10.00 horas, la avería --de la que la entidad estatal informó a las 07.50 en redes sociales-- continúa sin solucionar, mientras personal técnico trabaja en hacerlo "lo antes posible".