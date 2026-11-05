La incidencia de la gripe baja en Galicia, que registra además un descenso en la dispensación de antigripales

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 1 de noviembre refleja que la actividad gripal en la comunidad mantiene su nivel basal con tendencia decreciente, constatando una merma en la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas.

Según recogen en un comunicado, la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias disminuyó un 16,9% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 17,6%, tal y como informan a las oficinas de farmacia integradas en la red centinela.

La tasa de consultas por gripe disminuyó un 14,1% respecto de la semana anterior, quedando en 12,3 consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, la tasa se mantuvo estable y descendió en los grupos correspondientes a la población de 59 y menos años, mientras que en los grupos de mayor edad aumentó ligeramente. El grupo con mayor tasa sigue siendo el de 0 a 4 años.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas.

Respecto a la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 19,6%, quedando en 16,9 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, se observó un descenso de la tasa en todos ellos. El grupo que presentó un mayor número de consultas fue el de mayores de 80 años, con 31 por cada 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas disminuyó en todas ellas, excepto en la de Pontevedra, donde permaneció estable. El área con la mayor tasa fue la de Ourense con 19,3 consultas por 100.000 habitantes.

El número de ingresos por gripe notificados, hasta la semana que finalizó el 1 de noviembre, es de 173 personas (169 con virus del tipo A). En la semana 44 la tasa de ingresos fue de 1,5 ingresos por 100.000 habitantes, semejante a la de la semana anterior.

El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años con 7,3 ingresos por 100.000 habitantes y el área con la mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos con 4,3 ingresos por 100.000 habitantes.

Por su parte, la tasa de ingresos de la Covid se mantuvo estable con cuatro ingresos por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, los valores se mantienen estables, la excepción del grupo de 80 y más años, en el que la tasa descendió un 16,9%. Este fue el grupo que presentó la mayor tasa de ingresos con 19,6 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos aumentó en las áreas de Ferrol; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; Pontevedra e O Salnés y A Coruña. El área con la tasa más elevada fue la de Lugo con 5,8 por 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la covid, esta fue del 13,8%, lo que supone un descenso respecto de la semana anterior (16,1%).

La Xunta inició la campaña de vacunación en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad el 28 de septiembre, y continúa desarrollando su plan de vacunación con la inmunización infantil en los centros de salud y en 75 colegios integrados en el programa piloto, así como para el personal sanitario.

La campaña sigue en marcha con la vacunación de las mujeres embarazadas y las personas menores de 70 años con patologías de riesgo. Asimismo, el próximo lunes 9 de noviembre iniciará la vacunación de las personas de 60 o más años, personal de servicios esenciales y personal de exposición laboral.