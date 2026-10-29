La incidencia de la gripe registra una tendencia creciente en Galicia y la covid se mantiene estable

Archivo - Jeringuillas de vacuna. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 25 de octubre refleja que la actividad gripal e n la comunidad mantiene su nivel basal con tendencia creciente, constatando un incremento en la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas.

En concreto, la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias aumentó un 38,9% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 17,9%, tal y como informan a las oficinas de farmacia integradas en la red centinela impulsada por la Xunta, con el objetivo de anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según se recoge en el informe del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe aumentó un 8,3% respecto de la semana anterior, quedando en 14,3 consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edades, el aumento de la tasa se produjo en todos los grupos de edad con excepción del de 80 y más años, en el que disminuyó un 37,8%. El grupo que observó un mayor incremento fue el de 0 a 4 años. En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas.

Respecto a la covid, la tasa de consultas se mantuvo estable, siendo de un 21% por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, se observó un aumento de la tasa en los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 19, mientras que en el resto disminuyó y permaneció estable. El grupo que presentó un mayor número de consultas fue el de mayores de 80 años, con 36,7 por cada 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas aumentó únicamente en las de A Coruña y Cee y en la de Ferrol. El área con la mayor tasa fue la de Ourense con 30,8 consultas por 100.000 habitantes.

TASA DE INGRESOS CON PATÓGENO CONFIRMADO

El número de ingresos por gripe notificados, hasta la semana que finalizó el 25 de octubre, es de 132 personas (129 con virus del tipo A). En la semana 43 la tasa de ingresos fue de 1,5 ingresos por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de la semana anterior. El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años con 8,1 ingresos por 100.000 habitantes y el área con la mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos con 4,9 ingresos por 100.000 habitantes, si bien en esta área la tasa descendió un 41,0%.

Por su parte, la tasa de ingresos de covid descendió de 5,9 a 3,9 ingresos por 100.000 habitantes. La tasa se mantuvo estable en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años y en el de 5 a 19. El grupo que presentó la mayor tasa de ingresos fue el de las personas mayores de 80 años con 20,4 ingresos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos descendió en todas las áreas con excepción de la de Santiago. El área con la tasa más elevada fue la de Ourense con 5,6 por 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la covid, esta fue del 15,6%, lo que supone un descenso respecto de la semana anterior (17,7%).

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La Xunta inició la campaña de vacunación en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad el 28 de septiembre, y sigue desarrollando su plan de vacunación con la inmunización infantil en los centros de salud y en los 75 colegios integrados en el programa piloto, así como para el personal sanitario, que comenzaron, en ambos casos, el pasado martes 13 de octubre.

Asimismo, la semana pasada inició también la vacunación del grupo de personas de 70 o más años y del personal de los servicios de emergencias sanitarias.