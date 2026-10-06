Una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico interrumpe la circulación de los trenes entre Santiago y Vigo

Archivo - Varias personas en una estación de tren.
Archivo - Varias personas en una estación de tren. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 octubre 2026 11:28
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico ha afectado a los trenes que circulan entre Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.

   Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la avería ha motivado que desde antes de las 11,00 horas se interrumpa la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Angueira y Faxi.

   Adif traslada que se está trabajando para poder solucionar el problema y retomar la circulación con normalidad "lo antes posible".

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