Una incidencia en la subestación de Balaídos deja sin luz a varios barrios de Vigo en la mañana de este lunes

VIGO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la subestación de Balaídos ha dejado sin luz a varios barrios de Vigo en la mañana de este lunes, según han informado fuentes de Naturgy a Europa Press.

Fue minutos antes de las 12.00 horas de este mediodía cuando decenas de personas alertaron de que se habían quedado sin luz en zonas como Balaídos, Plaza América o Coruxo, quedando también inoperativos los semáforos de gran parte de la ciudad.

La compañía energética ha explicado que al maniobrar para localizar la avería se han producido cortes puntuales. De esta manera, algunos ciudadanos se han quedado sin luz en varias ocasiones esta jornada, recuperando el suministro a los pocos minutos.

"La avería ya está localizada y aislada y, en estos momentos, están terminando de recuperar el servicio a todos los clientes", han subrayado las mismas fuentes, que por ahora no disponen de datos sobre la cantidad de personas que se han visto afectadas.