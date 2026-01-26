Las incidencias por el temporal se acercan a las 400 y un hombre tuvo que ser rescatado de su vehículo en Portas

1045986.1.260.149.20260126214613 Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

La mayor parte de intervenciones se debieron a caídas de árboles o ramas e inundaciones en vías y Pontevedra es la provincia más afectada

SANTIAGO DE COMPOSTELA / PONTEVEDRA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de incidencias registradas por el temporal en Galicia va en aumento, ya que se trata de un episodio acumulativo por precipitaciones y, hasta las 19,00 horas, el 112 registró un total de 388.

La mayoría de las intervenciones tuvieron que ver con la caída de árboles y ramas en las carreteras (82), inundaciones en carreteras (35), inundaciones en viviendas (8), prevención de riesgo (46), bolsas de agua (12) e incidentes relacionados con tierra y piedras en las carreteras (21) y cables tirados (15), entre otras.

Por provincias, Pontevedra se ha llevado la peor parte y ha registrado 174. Le siguen A Coruña (132), Ourense (42) y Lugo (40). Entre los ayuntamientos con más intervenciones se encuentran Vigo (31), Pontevedra (14), A Estrada (9), Santiago (21), Outes (6) y Foz (3).

En una jornada marcada por las lluvias y con el 'Inungal' activado por parte de la Xunta, ha habido varios desbordamientos, por ejemplo los de los ríos Deza, Verdugo y Gallo.

En Vigo los parques están cerrados (Samil, Castrelos, O Castro y A Riouxa) y que hay vigilancia por si se desbordan los ríos Eifonso y Lagares.

El alcalde del municipio pontevedrés de Vilaboa, César Poza, ha pedido al Ejecutivo gallego que decrete el nivel 2 de emergencia ante las fuertes lluvias y la suspensión de la actividad lectiva durante la jornada del martes.

Poza, consultado por Europa Press, ha explicado que tuvieron una mañana "llena de incidencias", los ríos, sobre todo Riomaior, sufren desbordamientos en varios puntos y también se produjeron cortes de vías. También el regidor de Cuntis solicitó la declaración del nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga).

La Xunta ha respondido que no se dan las circunstancias para dar este paso y, asimismo, ha ratificado que la previsión es que este martes haya clases con normalidad en el interior de Pontevedra, tras la suspensión de esta jornada.

RESCATADO UN HOMBRE EN PORTAS

Además de accidentes de tráfico --varios de carácter múltiple, como el registrado en Alfonso Molina, en A Coruña, pasadas las 15,30 horas, y en el que una joven de 22 años resultó herida leve--, entre las incidencias más destacadas está el rescate de un hombre en Portas.

Según informa el 112, la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil tuvieron que rescatar a un hombre del interior del vehículo que conducía tras ser sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino, en Briallos, cerca del albergue, en Portas (Pontevedra).

El hombre fue rescatado en buen estado. El 112 Galicia fue informado del suceso por los efectivos de Protección Civil de Cuntis a las 20.20 horas de esta noche.

115,4 L/M2 DE AGUA ACUMULADA EN LOUSAME

En las últimas horas del día, los valores máximos registrados por MeteoGalicia constatan vientos de 129,7 km/h en Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo).

En cuanto a las precipitaciones, a la espera de otra jornada de temporal y con alertas activas, este lunes dejaron hasta 115,5 l/m2 de agua acumulada en Muralla, en Lousame (A Coruña).