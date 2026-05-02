El incremento salarial pactado en convenio en 2025 en Galicia alcanza el 3,56%

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El incremento salarial pactado en los convenios firmados y revisados en 2025 (la media ponderada) alcanza el 3,56%, por encima del IPC gallego (+2,6%) y del estatal (+2,9%), según los datos del Consello Galego de Relacións Laborais.

Por provincias, el mayor aumento salarial pactado en los convenios firmados y revisados el pasado año se da en Ourense (+6,2%). De lejos le siguen A Coruña (+3,43%), Pontevedra (+3,38%) y Lugo (+2,78%).

Mientras, según convenio, los firmados de sector registran una subida salarial del 4,64% y los firmados de empresa, del 2,7%. Los convenios revisados de sector se anotan un alza del 3,22% y los revisados de empresa, del 2,89%.

Recogen cláusulas de revisión salarial el 38,64% de los convenios firmados y el 40,74% de los revisados. Respecto del número de trabajadores a los que afectan estas cláusulas, el porcentaje en los convenios firmados es del 73,83% y en los revisados del 82,45%.

Los convenios colectivos de ámbito estatal con aplicación en Galicia firmados o revisados en 2025 fueron 79 y afectan a 102.978 trabajadores. De ellos, 26 son de sector y 53 de empresa.

El incremento salarial pactado en estos convenios (también la media ponderada) fue del 3,47%, y recogen cláusulas de revisión salarial el 28,81% de los convenios firmados y el 70% de los revisados.

VIGENTES O PRORROGADOS

A 31 de diciembre de 2025, existen en Galicia 1.057 convenios colectivos, ya sean vigentes o prorrogados tácitamente, que afectan a 541.807 trabajadores.

En este total se incluyen también los pactos y acuerdos reguladores de personal funcionario de los que el Consello Galego de Relacións Laborais tiene conocimiento.

En 2025 se firmaron y revisaron en Galicia 115 convenios (88 firmados y 27 revisados), que afectan a 205.367 trabajadores. De estos, 26 son de sector (12 firmados y 14 revisados) y afectan a 187.948 trabajadores y 89 son de empresa (76 firmados y 13 revisados) y afectan a 17.419 trabajadores.

El pasado ejercicio se firmó por primera vez un convenio de sector (el de la estiba para el puerto de Vigo) y 10 de empresa que afectan a 1.044 personas.

Mientras, recogen "pacto de ultraactividad" el 83% de los convenios de sector firmados y el 79% de los de empresa.

JORNADA PACTADA

La jornada pactada (media ponderada) en los convenios firmados y revisados que la regulan de forma anual fue de 1.760,45 horas (1.764,46 horas en los de sector y 1.715,54 horas en los de empresa).

Además, en 2025 se registraron 14 inaplicaciones de convenio que afectan a 161 trabajadores.

La jornada pactada (media ponderada) en la negociación colectiva estatal con efectos en Galicia en lo que va de año fue de 1.767,27 horas.