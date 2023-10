Los indicios apuntan a que Álvaro Prieto, cuya familia era de origen lucense, se electrocutó al tocar la catenaria

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven futbolista cordobés Álvaro Prieto, hijo de un matrimonio natural de Lugo y cuyo cadáver fue hallado este lunes en la estación de tren de Santa Justa (Sevilla), donde había desaparecido el 12 de octubre, falleció electrocutado al tocar la catenaria, según revelan los estudios preliminares realizados.

Álvaro Prieto, de 18 años, era hijo de un matrimonio de origen lucense que llevaba años afincado en Córdoba, la ciudad a la que el joven trataba de regresar desde la estación de Santa Justa el día de su desaparición. 'Transportes Lamela', una empresa con sede en Lugo especializada en el transporte de mercancías por carretera que todavía continúa activa fue fundada, de hecho, por el abuelo del fallecido.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado este martes en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que el cuerpo del joven pudo ser localizado al moverse el tren para dejar espacio en los talleres a otro convoy para una revisión técnica.

Según las primeras pesquisas, Álvaro Prieto quedó encajonado entre los dos vagones tras caer desde el techo al recibir una fortísima descarga eléctrica y "era absolutamente imposible", en palabras del delegado del Gobierno, ver el cadáver desde el suelo. Los talleres de Santa Justa habían sido revisados mediante drones, que tampoco tomaron imágenes que revelaran que Álvaro estaba allí. Fue, de hecho, un cámara de televisión el que grabó el movimiento del tren y descubrió que había un cadáver, dando aviso a Renfe y a la Policía.

En cuanto a lo ocurrido dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren, el delegado del Gobierno ha asegurado que "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofreció la oportunidad pero no accedió. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado.

Desde que se conoció el fallecimiento de Álvaro Prieto, han sido muchas las muestras de afecto y las condolencias que desde diferentes ámbitos y esferas han hecho llegar a la familia del futbolista, como la del alcalde de Córdoba; el presidente de la Junta de Andalucía; el delegado del Gobierno en dicha comunidad; el rector de la Universidad de Córdoba, en la que cursaba sus estudios; o los dirigentes del club en el que militaba, el Córdoba Club de Fútbol.