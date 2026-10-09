Inditex recibe autorización de la Xunta para construir un parque eólico de autoconsumo en el puerto exterior de A Coruña

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inditex ha conseguido la autorización de la Xunta para la construcción de un parque eólico en el puerto exterior de A Coruña que estará destinado a autoconsumo para suministro de energía renovable al complejo de la multinacional téxtil, así como a otras empresas de la dársena coruñesa.

Este parque en el municipio de Arteixo (A Coruña), promovido por Inditex Renovables, contará con una potencia de casi 20 megavatios, según figura en la resolución de la Consellería de Medio Ambiente publicada en el Diario Oficial de Galicia este viernes. La inversión total para la ejecución es de 21,7 millones de euros, con un plazo estimado de obras de un año.

El eólico situado en el entorno del puerto exterior de Punta Langosteira estará compuesto por tres aerogeneradores y su infraestructura asociada, con la ampliación de la subestación eléctrica transformadora y una línea subterránea de alta tensión.

El proyecto recibió la declaración ambiental en diciembre del año pasado. Prevé una producción neta de 52.368 MWh anuales, con lo que "contribuirá notablemente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero", sostiene el Gobierno gallego en un comunicado.

Estas autorizaciones administrativas previa y de construcción se otorgan independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionantes técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto promovido por Inditex.