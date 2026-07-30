Indra pondrá en marcha una nueva planta de producción de vehículos militares en As Pontes (A Coruña)

Sede Indra Arroyo de la Vega - INDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra ha anunciado este jueves que pondrá en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes, en A Coruña, con la que prevé crear en el norte de España "uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa".

En concreto, la compañía ha avanzado en una nota de prensa que ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000, para implantar esta nueva instalación.

Según ha subrayado, esta instalación contará con una inversión de alrededor de 18 millones de euros y aspira a generar en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

(Habrá ampliación)