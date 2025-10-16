Industria concede un préstamo de 132 millones a Urovesa para un vehículo de exploración y reconocimiento

Archivo - El consejero delegado y presidente de Urovesa, Justo Sierra - APD - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una resolución que contempla la concesión por parte del Ministerio de Industria de un préstamo de 132 millones de euros a Urovesa para el desarrollo de un vehículo de exploración y reconocimiento.

En concreto, la resolución establece las normas reguladoras de la concesión directa de préstamos a varias empresas para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo.

A Urovesa corresponden 132 millones para el desarrollo del programa Vehículo Exploración y Reconocimiento, que responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de la capacidad de explorar, reconocer y vigilar el terreno desde una posición segura.

El ministerio resalta que busca proporcionar superioridad en el enfrentamiento, una capacidad militar esencial, la cual permite la ejecución precisa de operaciones, tanto en primera línea como en líneas sucesivas, contando con toda la información necesaria para la toma de decisiones.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha felicitado a Urovesa por su "ejemplo de excelencia y referencia internacional" y por impulsar "innovación y desarrollo made in Galicia".

"Cuando hablamos de incrementar el gasto en defensa, hablamos de estas cosas. Y hablamos de empleo local en el territorio", ha destacado, según traslada la Subdelegación.