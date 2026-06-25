La inflación industrial se dispara al 9,2% en mayo en Galicia al incrementarse más de un 30% el precio de la energía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 9,2% en mayo en Galicia, en relación con el mismo mes de 2025, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra se sitúa por debajo de la media nacional, ya que en el total de España la inflación industrial se disparó al 10,5% en mayo, su mayor alza en más de tres años.

En concreto, los precios de bienes de consumo crecieron un 2,2% en Galicia en el último año y el de los bienes de equipo un 0,7%. Por su parte, los bienes intermedios aumentaron un 3,1%.

Fue la energía la que se disparó un 30,8% en la Comunidad en los últimos 12 meses, impulsando la inflación industrial hasta el 9,2%.

Solo en el último mes, los precios industriales subieron un 0,9% entre abril y mayo y acumulan un incremento del 5,4% desde enero en Galicia.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía, siempre según el INE.

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.