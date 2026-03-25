La inflación industrial se hunde un 7,4% en febrero en Galicia por los precios energéticos

Archivo - Una torre eléctrica, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) La demanda de electricidad en España creció "poco más del 3%" en 2025, tras un incremento del 2,3% en 2024, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa un aum - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales se desplomaron un 7,4% en febrero en Galicia en relación con el mismo mes de 2025, algo más que la media del conjunto estatal (-7%), según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con enero, bajaron un 3,2%.

En el caso de la comunidad gallega, los precios de la energía bajaron un 26,2% en comparación con el segundo mes del año pasado, un 12,5% respecto al arranque de 2026.

En el conjunto estatal, por su parte, registraron su mayor retroceso desde marzo de 2024, tras reducirse los precios del suministro de electridad y gas un 28,3% y bajar los de las coquerías y el refino de petróleo un 8,7%.

Con la tasa interanual del segundo mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses en negativo.

La caída de la inflación industrial en febrero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 11,7 puntos, hasta el -22,3%, debido al abaratamiento de la producción de energía eléctrica y de la producción de gas.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 1%, a causa de que los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales bajaron menos que en febrero del año pasado.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en febrero una tasa del 0,8%, una décima menos que en el mes anterior y 7,8 puntos por encima del índice general.