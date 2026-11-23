LUGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe preliminar de la autopsia del hombre hallado fallecido este domingo en la localidade lucense de Burela apunta como posible causa una muerte accidental.

Según han trasladado fuentes judiciales, se han incoado diligencias en la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Viveiro, en funciones de guardia.

Tras contar con el informe preliminar de la autopsia, la magistrada está ahora pendiente de recibir el atestado de la Policía Judicial, que investiga los hechos.

El 112 Galicia recibió un aviso sobre las 08.05 horas de este domingo de un particular que informaba de que había visto a una persona en el suelo de la rúa Rafael Vior e indicaba que creía que había fallecido. Posteriormente, personal del 061 desplazado hasta el lugar confirmó su muerte.

También fueron informados del suceso la Guardia Civil y la Policía Local de Burela. Según fuentes policiales, el hombre tenía 38 años de edad.