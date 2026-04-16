El informe preliminar de la autopsia al varón encadenado en el puerto de Ribeira descarta indicios de criminalidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe preliminar de la autopsia del cadáver del hombre hallado encadenado y sumergido en el puerto de la localidad coruñesa de Ribeira descarta indicios de criminalidad.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han detallado que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza número 3, en funciones de guardia cuando fue hallado el cadáver, ha incoado un procedimiento, pero se debe esperar al informe definitivo de la autopsia.

La alerta del suceso saltó sobre las 07.00 horas de este martes, coincidiendo con la marea baja, y el cadáver fue localizado entre las escaleras del puerto y un barco.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Ribeira que, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, tuvieron que usar una cizalla para liberar al hombre fallecido.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento.