Ingresa en prisión un miembro de la banda que asaltaba casas en Beariz y Avión tras ser extraditado desde Bélgica

Detención de miembro de asaltantes a casas en la provincia de Ourense, extraditado desde Bélgica - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un miembro de la banda desarticulada que robaba casas en los municipios ourensanos de Beariz y Avión ha sido detenido y extraditado desde Bélgica para ingresar en prisión.

El pasado mes de mayo, en el marco de la operación Vértigo, la Guardia Civil detuvo a ocho miembros de un grupo criminal por robos en viviendas habitadas en la provincia de Ourense. La investigación comenzó tras varios robos de joyas y dinero por un valor de 500.000 euros en viviendas de Avión y de Beariz, además de incluir varios registros domiciliarios en Barcelona, Tarragona y Castellón en los que se incautaron pistolas y 2.100 plantas de marihuana.

Ahora, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de una cooperación internacional con Europol e Interpol, localizó en Belgica a un ciudadano de nacionalidad albanesa, supuestamente integrante de este grupo criminal desarticulado, al que se le imputan 14 robos cometidos en las localidades de Beariz y Avión.

El Tribunal de Instancia de Sección única de Ribadavia emitió una orden europea e internacional de detención y extradición, ejecutándose su extradición a España por autoridades gelgas el 7 de agosto. El detenido pasó durante la mañana de este viernes a disposición judicial en el Juzgado de Ribadavia que decretó el ingreso en prisión comunicada sin fianza