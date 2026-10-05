Ingresa en prisión un morador de un punto de venta de droga en Vilagarcía tras una requisitoria judicial

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa a uno de los moradores de una vivienda que es usada como punto de venta de droga en Trabanca Badiña, tras una requisitoria judicial.

La problemática de este inmueble y de su entorno, según ha indicado la Policía en un comunicado, es objeto de atención por parte de los agentes, en respuesta a diferentes demandas trasladadas por los vecinos.

Los agentes han realizado labores de investigación, vigilancia y control, intervenciones relacionadas con la actividad ilícita desarrollada en el inmueble y actuaciones coordinadas con la autoridad judicial, dando lugar a diferentes procedimientos y actuaciones policiales. Esta problemática también ha conllevado a diferentes movilizaciones y reclamaciones vecinales.

Ante varias causas judiciales pendientes, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido un requisitoria de detención e ingreso en prisión para uno de los moradores del inmueble. De esta forma, agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al hombre, que ingresó en el centro penitenciario de A Lama.